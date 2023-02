Mesdames, Gillian Anderson vous invite à raconter vos fantasmes les plus intimes

"Quand on parle de sexe, on parle de féminité et de maternité, d'infidélité et d'exploitation, de consentement et de respect, d'équité et d'égalitarisme, d'amour et de haine, de plaisir et de douleur", poursuit l'interprète de Margaret Thatcher dans la série Netflix The Crown, rôle pour lequel elle a remporté les Golden Globe.

"Y a-t-il un fantasme dont vous n'avez jamais parlé ? Quelque chose que vous ne partageriez qu'avec des personnes dignes de confiance ? Je veux connaître vos désirs les plus profonds", insiste l'actrice qui s'adresse à toutes les personnes qui s'identifient comme des femmes, peu importe leur âge et leur orientation sexuelle.