Isabelle Adjani jugée pour fraude fiscale : qu'est-il reproché à l'actrice ?

Actrice aux cinq César, Isabelle Adjani doit être jugée ce jeudi 19 octobre à Paris pour fraude fiscale et blanchiment. L'artiste est soupçonnée d'avoir dissimulé une donation en prêt et de s'être fictivement domiciliée au Portugal, ce qu'elle conteste vigoureusement. Comme l'ont indiqué à l'AFP ses conseils, Stéphane Babonneau et Olivier Pardo, la défense va demander le renvoi du procès, l'artiste n'ayant "pas pu prendre l'avion" depuis les États-Unis à cause d'une "maladie aiguë qui a été certifiée par un médecin new-yorkais".

Connue en particulier pour ses rôles dans L'été meurtrier (1983), Camille Claudel (1988), La Reine Margot (1994) ou plus récemment Mascarade (2022), l'actrice et chanteuse de 68 ans était visée par une enquête depuis 2016 à la suite des Panama Papers. Dans les révélations du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), elle était citée comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques, Deckert Investments Limited, fondée avec l'appui du cabinet Mossack Fonseca et immatriculée en juillet 2014.