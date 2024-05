Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Ben Affleck et Jennifer Lopez ?

La presse américaine s’émeut ces derniers jours de possibles tensions entre les deux acteurs, mariés en grandes pompes 20 ans après une première rupture très médiatique. Habitué des tapis rouges, le couple n’est pas apparu publiquement ensemble depuis la fin mars. De quoi alimenter les rumeurs de séparation auxquels leurs fans refusent de croire.

Dans sa robe Schiaparelli, elle a eu besoin d’un peu d’aide pour grimper les marches du Met Gala où elle tenait le rôle de co-présidente. Mais ce n’est pas Ben Affleck qui est venu lui donner un coup de main. Jennifer Lopez a assisté en solo à l’évènement le plus couru de la planète début mai à New York. La veille, son mari aidait d’autres célébrités à se payer la tête de la légende du football américain Tom Brady dans une émission spéciale diffusée en direct sur Netflix depuis Los Angeles. Une distance plutôt inhabituelle pour un couple qui n’a eu de cesse de communiquer sur ses improbables retrouvailles.

Le sérieux magazine People a même fait les comptes. Cela fait 47 jours – désormais 48 – que Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas été photographiés publiquement ensemble. C’est peut-être un détail pour vous, mais au royaume des célébrités, ça veut dire beaucoup. Certains médias outre-Atlantique en sont persuadés, ce silence n’est pas lié à leurs plannings de tournage respectifs, mais bien à des tensions au sein d’un mariage que personne n’avait vu venir. Fiancés au début des années 2000, les deux acteurs américains sont retombés amoureux 20 ans plus tard et ont fini par s’unir en 2022, en petit comité à Las Vegas puis lors d’une somptueuse cérémonie en Géorgie.

Déménagement et indices sur les réseaux sociaux

Jennifer Lopez a même fait de leur parcours cabossé un étrange documentaire intitulé The Greatest Love Story Never Told - "la plus grande histoire d’amour jamais racontée" - disponible sur Prime Video. Le tabloïd In Touch Weekly a été le premier à évoquer les troubles au paradis entre les tourtereaux, parents d’une famille recomposée de cinq enfants. La publication rapporte que Ben Affleck a même déserté le domicile conjugal. Dès le lendemain, TMZ publie des photos de l’acteur en train de quitter une maison du quartier de Brentwood, à Los Angeles, où il se serait installé, loin de celle achetée avec son épouse à Beverly Hills.

Le site spécialisé dans l’actualité des célébrités persiste en fouinant sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à dénicher un post Instagram parlant des conditions empêchant de créer une relation amoureuse saine. Un article liké par Jennifer Lopez, tiens, tiens… Serait-ce le signe que rien ne va définitivement plus entre les deux stars ? TMZ se rassure en soulignant qu’aucun des deux ne se balade sans son alliance.

Us Magazine cite lui un proche du couple, ravi de dire que "Jen et Ben connaissent des problèmes dans leur mariage" depuis que la chanteuse de 54 ans a commencé à préparer sa tournée il y a plusieurs semaines. "Elle est très concentrée sur son travail. La plupart du temps, ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes", insiste une source proche, précisant que le divorce n’est pas du tout sur la table. Joints par la presse, les représentants du couple n’ont pas répondu aux sollicitations. Et s’ils avaient finalement de vivre cachés pour vivre heureux ?