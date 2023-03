Fatigue informationnelle, "infobésité"... Les médias de plus en plus boudés, vraiment ?

Près de 6 Français sur 10 partagent l'idée selon laquelle ils ressentent un "trop plein d'information" qui "empêche de prendre du recul". Un constat fort, qui peine pourtant à se traduire dans les habitudes ou les modes de vie. Constate-t-on une forme de mise en retrait, une prise de recul ? Un détournement progressif des médias liés à cette omniprésence de l'info dans le quotidien ?

Lorsque l'on se penche sur les chiffres d'audience et d'usage, une telle tendance ne semble pas se dessiner. En ce qui concerne la télévision par exemple, on observe que les journaux télévisés demeurent aujourd'hui des rendez-vous particulièrement suivis : le nombre global de personnes devant le petit écran tend à diminuer, mais les parts d'audience des JT de 13 heures demeurent fortes : lors de la saison 2021-2022, les JT de 13H de TF1 et France 2 ont affiché respectivement des parts d'audience de 38,4% et 22,1%. Auxquelles il faut ajouter les 11,3% du "12.45" proposé par M6. Les 20 heures de TF1 et France 2 attirent quant à eux près d'un téléspectateur sur deux au quotidien (25,9% et 22,5% de part d'audience). Sans compter les habitués du "19.45" sur M6 (12,7%) ou du journal de France 3 (14,1%). Des chiffres fournis à TF1info par Médiamétrie.