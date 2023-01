On l'a vu dans "Lupin", "Plus belle la vie", "L’Affaire SK-1" : mort de l’acteur Adama Niane à 59 ans

C’était un visage bien connu des téléspectateurs. L’acteur Adama Niane, qu’on a pu voir notamment dans Lupin et Plus belle vie, est décédé à l’âge de 59 ans. Une triste nouvelle annoncée ce dimanche sur Instagram par le réalisateur Olivier Abbou. "Il était engagé, allumé, entier, talentueux, puissant. Il a été mon héros, un ami, un complice", a écrit celui qui l’avait dirigé sur le long-métrage Furie et la série Maroni, les fantômes du fleuve, diffusée sur Arte. Sa famille, qui a confirmé sa mort depuis, n’en a pas communiqué les causes.