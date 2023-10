Adele interrompt un concert pour remercier le médecin qui l'a aidée à accoucher

Déguisée en Morticia Addams, Adele – qui interprétait la chanson "When We Were Young" – s'est excusée auprès des fans pour cette interruption. "Désolée ! Cet homme a accouché mon bébé !", a-t-elle poursuivi, peinant à reprendre ses esprits. Le médecin en question avait en effet aidé l'artiste à accoucher de son fils Angelo, né en 2012, qu’elle a eu avec son ex-mari Simon Konecki.

De retour sur scène, Adele s'est laissé aller à quelques confidences. "J'ai désespérément besoin d'un autre enfant, Colin, bon sang, je pourrais t'appeler !", a-t-elle déclaré. "Mon fils a eu 11 ans il y a quelques semaines et ce n'est plus un bébé !".