"J'aime vraiment être une femme", lance Adele lors des premiers Brit Awards non genrés

La patronne de la musique britannique, c’est Adele. La chanteuse a écrit un peu plus sa légende mardi soir en remportant trois prix lors de la cérémonie des Brit Awards. Une édition particulière puisque pour la première fois, les organisateurs avaient mis en place des catégories non genrées

Sur la scène de la 02 Arena de Londres, Adele est repartie avec le Brit Award de l’artiste de l’année, une catégorie qui mélangeait donc hommes et femmes. Elle a également reçu le prix de la chanson de l’année pour "Easy on Me" et celui de l’album de l’année pour 30, qui marquait son grand retour discographique.