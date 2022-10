Rien ne va plus entre Adidas et Kanye West

Adidas n'a cependant pas mentionné dans son communiqué ce récent épisode. Selon la presse spécialisée, Kanye West, qui souffre de bipolarité, reproche également à Adidas d'avoir réédité des collections Yeezy plus anciennes et d'avoir conçu des coloris Yeezy et débauché des employés, y compris le directeur général de Yeezy, sans son approbation.

Avec Beyoncé, Stella McCartney et Pharrell Williams, Kanye West compte parmi les célébrités avec lesquelles Adidas a noué un partenariat pour ravir sa clientèle dans le segment lifestyle et plus généralement doper ses ventes, en particulier en ligne. La ligne de sneakers Yeezy avait vu le jour en 2008, d'abord en association avec Nike avant d’être liée à Adidas quelques années plus tard. Mi-septembre, Kanye West avait annoncé mettre fin unilatéralement à son partenariat avec l'enseigne de prêt-à-porter Gap, jugeant non respectées les conditions de la collaboration.