Adultère, contraception, homosexualité... Netflix embrase l’Égypte avec "On se connaît... ou pas"

Mais dans un pays où conservatisme et lecture rigoriste de l'islam n'ont cessé de progresser, une femme concentre toutes les critiques : l'unique actrice égyptienne du film, Mona Zaki. À l'écran, elle joue une femme prise entre une belle-mère qui la déteste et un mari qui ne la touche plus. À la ville, les internautes réduisent l'actrice - qui jouait justement dans Sahr al-Layali aux côtés de son mari Ahmed Helmi à leurs débuts - à son seul statut d'épouse.

Plutôt que de s'adresser à elle, ils interpellent directement ce dernier. "Comment a-t-il pu autoriser sa femme à jouer ce rôle ?", écrit l'un d’eux tandis que d'autres vont plus loin encore et lui demandent de la répudier immédiatement. "C'est un film courageux et original", rétorque sur Facebook Khaled Ali, grande figure de la gauche égyptienne. "Tout ce dont il parle existe bel et bien dans nos sociétés, n'en déplaise à ceux qui préfèrent l'ignorer, se taire ou attaquer".