Affaire Delon : Alain-Fabien a déposé plainte contre Anouchka avant les fêtes de Noël

Le parquet de Montargis confirme l’existence d’une plainte déposée par Alain-Fabien contre sa sœur Anouchka pour abus de faiblesse. Détail troublant : elle remonte au 22 décembre, bien avant le grand déballage qui a suivi l’interview d’Anthony à "Paris Match". À terme, c’est la justice qui pourrait être amenée à trancher ce différend familial retentissant en plaçant la légende du cinéma français sous protection judiciaire.

La nouvelle affaire Delon va de rebondissement en rebondissement. Mardi matin, Alain-Fabien Delon annonçait à BFMTV avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka pour abus de faiblesse au préjudice de leur père. Dans un communiqué adressé aux médias ce mercredi, le parquet de Montargis confirme l’existence de cette plainte… et révèle qu’elle a été déposée dès le 22 décembre dernier auprès de la brigade de gendarmerie de Château-Renard (Loiret). Soit bien avant la tempête déclenchée par l’interview choc de l’aîné Anthony Delon à Paris Match.

Cette précision est tout sauf anodine puisqu’elle montre que le conflit entre les enfants Delon couve depuis déjà plusieurs semaines. Le 24 décembre au soir, Alain-Fabien avait posté sur Instagram un cliché du réveillon familial dans la propriété de Douchy en compagnie de son père, d’Anthony et des deux filles aînées de ce dernier. Où était Anouchka ? "Je suis désolé, si t’étais vraiment préoccupée par l’état de santé de ton père, tu serais venue pour Noël, tu ne serais pas partie six fois en vacances en six mois !", lui a reproché mardi son petit-frère sur BFMTV.

Anthony et Alain-Fabien unis contre leur soeur

Dimanche soir, Alain-Fabien était sorti de son silence suite à l’interview d’Anouchka au 20H de TF1. Dans un post Instagram, il avait révélé un enregistrement audio dans lequel sa sœur parle à leur père avec des mots très durs. "Papa n’est pas toujours cohérent (...) Papa est suggestible dans son état (...) Papa ne sait pas quand c’est le matin ou le soir (...) Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête", écrivait par ailleurs le jeune homme.

Après avoir affiché leur union (de façade ?) l’été dernier en portant plainte ensemble contre Hiromi Rollin, une affaire désormais classée sans suite, les enfants Delon se livrent désormais une guerre dont il est difficile de prédire l’issue. Avant la plainte d’Alain-Fabien, Anthony avait annoncé à Paris Match avoir déposé une main courante contre sa sœur cadette. Dans le sillage de son père dont elle partage le même avocat, Anouchka avait riposté en annonçant déposer plainte pour diffamation et harcèlement contre son aîné.

La justice va-t-elle trancher ce différend familial étalé sur la place publique ? Dans le communiqué confirmant la plainte d’Alain Fabien, le parquet précise qu’une enquête préliminaire a été ouverte et confiée en co-saisine à la Section de Recherches d'Orléans et à la Brigade de Recherches de Montargis. La semaine dernière, Anthony a révélé le contenu d’un courrier dans lequel le procureur envisage "l’ouverture d’une procédure judiciaire de mise sous protection judiciaire", des expertises médicales ayant conclu que le discernement d’Alain Delon était "totalement aboli".