Anouchka Delon dans la tourmente : la "fille chérie" est-elle désormais seule contre tous ?

Après les graves accusations de son grand-frère Anthony, Anouchka Delon s'est expliquée dimanche soir au 20H de TF1. Face à Audrey Crespo-Mara, elle a estimé qu'on lui faisait "payer" la confiance que son célèbre père lui porte. Retour sur le lien unique entre le monstre sacré du cinéma français et celle qu'il a choisie pour être son exécutrice testamentaire.

Elle s’est défendue bec et ongles, dimanche 7 janvier au soir sur le plateau du 20H de TF1. Anouchka Delon, 33 ans, se retrouve au cœur d’une polémique sordide après les accusations de son frère aîné, Anthony. La fille aînée du monstre sacré du cinéma serait-elle victime de son statut d’enfant préférée ? "On me fait payer la confiance que mon père me porte", a-t-elle estimé auprès d’Audrey Crespo-Mara. "On a énormément confiance l’un en l’autre. C’est comme ça. C’est mon fardeau à moi."

Si Alain Delon a toujours entretenu des relations conflictuelles avec Anthony, le "Guépard" n’a jamais dissimulé le lien particulier qu’il entretient avec sa cadette. Sans doute parce qu’elle est entrée dans sa vie sur le tard. En 1987, il a 52 ans et sort d’une passion très médiatique avec la comédienne Anne Parillaud lorsqu’il fait la rencontre de la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen, figurante sur le tournage du clip de sa chanson "Comme au cinéma".

Elle débute à ses côtés à l'âge de 12 ans

Anouchka naît le 25 novembre 1990, à une époque où son père semble privilégier sa vie de famille à une carrière d’acteur sur le déclin, après plusieurs échecs retentissants au box-office. Le petit dernier de la fratrie, Alain Fabien, dont la mère est également Rosalie van Breemen, voit le jour quatre ans plus tard. Pendant plus d’une décennie, le "Guépard" semble enfin apprivoisé, après avoir enchaîné les idylles tumultueuses. Les deux enfants grandissent alors en Suisse, où leur père a élu résidence pour des raisons fiscales.

Lorsque Alain Delon et Rosalie se séparent en 2002, Anouchka et Alain-Fabien partent vivre avec leur mère aux Pays-Bas. Mais très vite, l’enfant chérie rejoint son père à Paris et devient son partenaire dans Le Lion, un film familial de José Pinheiro tourné en Afrique. À l’époque, Delon père et fille répondent aux questions de Michel Drucker à la télé et enchaînent les avant-premières. Un privilège que son demi-frère Anthony n’a jamais eu.

Après un bac littéraire, Anouchka s’inscrit au Cours Simon. C’est encore aux côtés de son père qu’elle fait ses premiers pas sur les planches en 2011 dans la pièce Une journée ordinaire, qu’ils vont jouer plusieurs mois en tournée. Sans son papa, la jeune comédienne joue ensuite dans une reprise d’Hibernatus puis dans Libres sous les papillons, une pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt dans laquelle elle donne la réplique à Julien Dereims, son compagnon à la ville. Reste que le patriarche n’est jamais loin. La preuve ? En 2018, le jeune couple part s’installer en Suisse à ses côtés.

L’année 2019 marque un nouveau tournant dans la vie d’Anouchka. En janvier, elle révèle à Paris Match avoir été victime d’une fausse couche quelques mois plus tôt et sa volonté farouche de fonder une famille. C’est à cette époque que son père lui confie la vice-présidence de la société qui gère ses droits d’image, Alain Delon International Distribution. Vêtements, parfums, publicité… Le business génère chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros de bénéfices.

Puis dans un entretien en mai à Gala, l’acteur annonce que sa fille sera son exécutrice testamentaire. "Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Ce sera elle et personne d'autre. Non seulement, elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle fait", explique-t-il. Quelques jours plus tard, c’est Anouchka qui foule le tapis rouge du Festival de Cannes avec son père et lui remet une Palme d’honneur sur scène. Hasard ou pas, Anthony et Alain-Fabien sont aux abonnés absents.

Début août, coup de théâtre : Anthony annonce à l'AFP que son père a été victime d’un accident vasculaire cérébral quelques semaines plus tôt. Après avoir été hospitalisé à la Pitié Salpêtrière, il effectue sa convalescence en Suisse auprès d’Anouchka, alors enceinte d’un petit Lino, qui naît en février 2020, aux premières heures du confinement. Puis il reprend la direction de sa propriété de Douchy, où une certaine Hiromi Rollin prend chaque jour une place plus importante.

À l’été 2023, c’est de concert que les trois enfants Delon s’unissent pour porter plainte contre celle qu'ils présentent comme dame de compagnie de l'icône du Septième art, et qu'ils accusent d’abus de faiblesse. Une affaire qui donne le sentiment d’un clan uni pour défendre la santé du patriarche, qui n’a pas pris la parole en public depuis plus de deux ans. En octobre dans "Sept à Huit", Anouchka étrille la Japonaise. "Après son AVC, j'en ai vu défiler des compagnes, mais des vraies que je connaissais depuis des années", ironise-t-elle.

Pendant que la justice enquête sur l’affaire Rollin, rien ne laisse présager le nouveau scandale à venir. Rétrospectivement, on pouvait en trouver les indices sur Instagram. Le 24 décembre, Alain-Fabien poste plusieurs clichés de son Noël en famille à Douchy avec son père, son grand-frère Anthony et ses deux filles aînées. Curieusement, Anouchka n’est pas là. Un simple problème d’emploi du temps ?

Le 1er janvier, la jeune femme s’affiche avec son père sur son compte à elle, tout sourire. En légende, les paroles du tube de The Source, "You Got The Love" : "Parfois, j’ai l’impression que les choses deviennent si difficiles et que les choses tournent mal, quoi que je fasse. De temps en temps, j'ai l'impression que la vie est tout simplement trop dure, mais tu as l'amour dont j'ai besoin pour m'en sortir." Prémonitoire ?

48 heures plus tard, Anthony accorde une interview choc à Paris Match et donne le premier coup de canon d'une guerre familiale d'une violence rare, qui ferait presque oublier le classement sans suite de l'affaire Rollin. "Quand j'ai appris que cet article sortait, j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari. J'ai eu envie de me tuer", lâche-t-elle à Audrey Crespo-Mara dimanche soir. "Je refuse que l'on me salisse comme cela et que l'on me traite de manipulatrice, de menteuse ou de je ne sais quoi".

Quelques minutes après cet entretien, c'est Alain-Fabien qui vient semer le trouble en publiant un extrait d'un enregistrement audio troublant, réalisé à l'insu d'Anouchka à Douchy. Il semble qu'elle s'adresse avec des mots très durs à son père, le sommant de "dire un truc" pour prendre sa défense. "Pourquoi vouloir lui balancer ses mots (sic) et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête ?", écrit le petit-frère. "Les masques tombent enfin", renchérit le lendemain Anthony, donnant le sentiment que désormais, leur sœur est seule contre tous.