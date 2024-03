Atteinte à la vie privée : Anouchka Delon donne rendez-vous à ses frères au tribunal

La fille cadette d'Alain Delon intente un procès à ses frères Anthony et Alain-Fabien pour atteinte à la vie privée. Une procédure qui fait suite à la divulgation d'un enregistrement audio d'une conversation entre la jeune femme et son père. Depuis janvier dernier, les enfants de la star se déchirent sur la place publique au sujet de sa santé.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Delon. Anouchka, 33 ans, poursuit en justice ses deux frères Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, pour "utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui". Le tribunal de Paris annonce que le procès se déroulera en avril 2025.

Le 7 novembre dernier, alors que les enfants Delon se déchiraient par médias interposés au sujet de la santé de leur père, Alain-Fabien avait publié sur Instagram un enregistrement audio réalisé deux jours plus tôt dans la propriété de Douchy, vraisemblablement à l’insu de sa sœur aînée qui s’adressait à leur père sur un ton très sec.

Une guerre familiale interminable

"Je suis fatiguée papa. Moi, on est en train de m'enterrer, et toi, on est en train de te prendre pour un débile", balançait-elle à l’acteur de 88 ans d’un ton très sec. "Bah ouais papa, il va peut-être falloir dire un truc, parce que là, le piège, il va se retourner sur toi là." Tout au long de cet échange tendu, les réponses de l’acteur sont inaudibles.

La guerre entre les enfants Delon avait éclaté quelques jours plus tôt suite à la parution dans Paris Match d’une interview d’Anthony accusant Anouchka d’avoir dissimulé la réalité de la santé de leur père depuis son AVC en 2019. Mais aussi de vouloir le rapatrier en Suisse pour des raisons fiscales.

Depuis, on a appris qu’Alain Delon souffrait d’un lymphome à évolution lente et qu’il avait interrompu un traitement expérimental l’été dernier. Face aux tensions entre ses enfants, un juge des tutelles a décidé fin janvier de placer l’acteur sous sauvegarde de justice afin qu’il soit assisté d’un tiers, notamment sur les questions à sa santé.