Affaire Alain Delon : Hiromi Rollin fustige les enfants de l'acteur après l'arrêt de ses traitements

Dans une lettre adressée au procureur, Horimi Rollin accuse les enfants d'Alain Delon de "tentative d'homicide volontaire" contre leur père. Le courrier, dont le contenu a été confirmé à TF1/LCI, fait suite à la publication d'informations sur l'arrêt des traitements médicaux de l'acteur. Selon elle, les enfants de l'acteur savent que ce traitement est "vital".

Nouveau développement dans l'affaire Delon. Dans une lettre rédigée par son avocat Me Yassine Bouzrou, et envoyée au procureur, Hiromi Rollin a accusé les enfants Delon de "tentative d'homicide volontaire" contre leur père, selon des informations du Figaro, confirmées par son avocat à TF1/LCI.

Elle adresse cette lettre après avoir été informée d'un arrêt du traitement d'Alain Delon alors même que ses enfants savaient à quel point ce traitement est "vital" pour lui. Hiromi Rollin réclame par conséquent que "des investigations soient réalisées d'urgence".

Plus précisément, Hiromi Rollin explique dans cette lettre que lorsqu'elle habitait encore avec l'acteur, aujourd'hui âgé de 88 ans, son état était stable grâce à un suivi des soins mis en place par ses médecins suisses pour traiter son lymphome diffus. Or, selon la lettre, "Madame Rollin a appris que Monsieur Delon n’avait pas été conduit en Suisse pour un nouveau contrôle prévu le 28 août 2023 et qu’il n’avait pas consulté le docteur G. depuis le 30 juin 2023".

Des traitements arrêtés alors même qu'ils sont "vitaux"

La sexagénaire, qui se présente comme la compagne d'Alain Delon, aurait appris cet arrêt des traitements à travers des échanges de messages dans lesquels les trois enfants ont par ailleurs "conscience que ceux-ci sont vitaux" et qu'un arrêt "précipiterait le décès de leur père". Cette série de SMS entre Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon date de juillet.

La décision d'arrêter les traitements aurait été prise dans la foulée, et contre les avis médicaux. À ce moment, Hiromi Rollin, qui a vécu plus de trente ans dans la propriété de l'acteur, à Douchy, et qui s'en est faite expulser par les enfants Delon à l'été 2023, n'était plus sur place pour assurer les "soins quotidiens" d'Alain Delon. Pour Hiromi Rollin, présentée par les enfants Delon comme la "dame de compagnie" de leur père, c'est ce "défaut de suivi" qui est à l'origine de "la dégradation soudaine, rapide et grave de l'état de santé" d'Alain Delon.

"Ces éléments permettent d’affirmer qu’ils auraient commis des actes pouvant caractériser des faits de tentative d’homicide", conclue l'avocat Yassine Bouzrou dans cette lettre. L'avocat d'Alain Delon, Me Christophe Ayela, réclame par ailleurs une évaluation "d'urgence de la situation médicale de Monsieur Delon afin de se prononcer sur la reprise de son traitement par ses médecins".

Ce nouveau volet judiciaire est lancé alors que celui opposant depuis l'été la fratrie à Hiromi Rollin s'est clos ce jeudi par des classements sans suite, bien qu'elle, comme Anthony Delon, ont annoncé leur intention de se porter parties civiles pour relancer les investigations.