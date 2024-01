Affaire Delon : et maintenant Alain-Fabien porte plainte contre Anouchka

Après être sorti de son silence suite à l’interview d’Anouchka au 20H de TF1, Alain-Fabien annonce ce mardi matin avoir porté plainte contre sa grande sœur. Il l’accuse d’abus de faiblesse à l’encontre de leur père et dénonce son double jeu dans les médias. Dimanche soir, il avait dévoilé un enregistrement dans lequel la jeune femme s’adresse avec des mots très durs au monstre sacré.

Le clan Delon est-il détruit à jamais ? Alors qu'Anouchka et son père ont déposé plainte la semaine dernière contre Anthony suite à son interview choc dans Paris Match, Alain-Fabien annonce ce mardi matin sur BFMTV avoir lui déposé une plainte contre sa sœur "pour abus de faiblesse et pour un nombre incalculable d’autres choses".

Comme son grand-frère Anthony, le petit dernier accuse la cadette de jouer un double jeu dans les médias en se faisant passer "pour la petite fille chérie, la seule qui est soucieuse et préoccupée de la santé" de notre père. "Je suis désolé, si t’étais vraiment préoccupée par l’état de santé de ton père, tu serais venue pour Noël, tu ne serais pas partie six fois en vacances en six mois !"

C’est des méthodes de crapule. C’est des méthodes de mafieux Alain-Fabien Delon sur TF1

Installé à Douchy aux côtés de son père, Alain Fabien explique que sa sœur a envoyé sur la propriété familiale "des bodyguards pour nous surveiller, déformer la réalité, déformer des propos, me menacer au sein de mon domicile, devant mon frère, devant ma nièce, dans ma maison. C’est des méthodes de crapule. C’est des méthodes de mafieux."

Silencieux depuis le début du nouveau scandale, déclenché par l’interview d’Anthony dans Paris Match, Alain-Fabien a réagi pour la première fois dimanche suite au passage d’Anouchka au 20H de TF1. Sur Instagram, il a publié un document audio où on l’entend sa sœur dire à son père que "le piège va se refermer" contre lui.

"Tu as ouvert la boite de Pandore", la prévient le jeune homme dans le message qui accompagne cet enregistrement. "Papa n’est pas toujours cohérent. (...) Papa est suggestible dans son état. (...) Papa ne sait pas quand c’est le matin ou le soir (...)"Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête", demande-t-il.