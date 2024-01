Affaire Delon : les plaintes des enfants de l’acteur et d'Hiromi Rollin classées sans suite

Le parquet de Montargis a décidé de classer sans suite les plaintes déposées par les différents protagonistes de l'affaire Delon. Les enfants de l'acteur accusaient d'abus de faiblesse Hiromi Rollin, sa dame de compagnie, laquelle avait riposté en dénonçant des violences à son encontre.

Nouveau coup de théâtre dans l’affaire Delon. Alors que l’aîné Anthony s’en prend à sa sœur Anouchka dans les colonnes de Paris Match, le parquet de Montargis annonce avoir classé sans suite les deux plaintes des trois enfants de l’acteur contre Hiromi Rollin… mais aussi celle de la fameuse "dame de compagnie" à leur encontre.

Les 5 et 6 juillet 2023, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon avaient déposé plainte contre Hiromi Rollin pour "violence sur personne vulnérable, maltraitance animale, harcèlement moral, abus de faiblesse et détournement des correspondances". Cette femme qui résidait depuis plusieurs années avec l’acteur dans sa maison de Douchy, dans le Loiret, ripostait en déposant plainte à son tour le 28 juillet pour "violence en réunion et vol" suite à son éviction de la propriété.

Nul acte de violence au préjudice d'Alain Delon n'a été constaté par les témoins ou par le personnel de santé qui le visitait régulièrement Le parquet de Montargis

À l'issue d’une enquête qui a permis d’entendre une cinquantaine de témoins, "aucun des délits reprochés par la famille Delon ou Hiromi Rollin n'apparaît constitué", indique aujourd'hui le parquet dans un communiqué. "Ainsi, nul acte de violence au préjudice d'Alain Delon n'a été constaté par les témoins ou par le personnel de santé qui le visitait régulièrement."

"L'infraction d'abus de faiblesse n’apparaît pas plus constituée, les investigations n'ayant pas mis en évidence d'acte ou d'abstention gravement préjudiciables à Alain Delon imposés par Hiromi Rollin", peut-on encore lire. "Aucun élément matériel de détournement des correspondances d'Alain Delon n'a enfin pu être démontré."

Plus d’infos à suivre…