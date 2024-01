Affaire Alain Delon : l'acteur placé sous "sauvegarde de justice"

Suite à l'expertise médicale réalisée à la demande du parquet de Montargis, Alain Delon vient d'être placé sous "sauvegarde de justice". Un mandataire sera désormais chargé de l'assister dans les décisions importantes liées à ses finances et à sa santé.

Nouveau chapitre dans le feuilleton Alain Delon. Suite à une expertise médicale réalisée à la demande du parquet de Montargis dans ce dossier qui défraye la chronique, un juge des contentieux de la protection, autrefois appelé juge des tutelles, a décidé de placer le monstre sacré du cinéma français sous sauvegarde de justice, d'après les informations de TF1-LCI.

"La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire, qui permet de traiter une situation en urgence lorsqu’une personne majeure risque des actes contraires à ses intérêts, notamment en ce qui concerne son patrimoine, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques", indique le ministère de la Justice sur son site.

Protégé par un mandataire "neutre et impartial"

Alain Delon, 88 ans, pourra donc toujours accomplir de nombreux actes, sauf les plus importants comme la vente d'un bien immobilier, confiés à un mandataire neutre et impartial. La mission de ce dernier sera également d'assister la star pour son suivi médical et sur le choix de ses médecins. Cette décision a été transmise à sa famille ce lundi matin.

Depuis plusieurs semaines, les enfants d’Alain Delon se disputent sur la place publique au sujet de sa santé. Sa fille Anouchka, 33 ans, reproche à ses frères Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, d’avoir interrompu l’été dernier un traitement prescrit par les médecins suisses de leur père.