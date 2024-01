Affaire Delon : nouvelle bataille autour de l'expertise médicale

Depuis début janvier, les trois enfants de la star se mènent une guerre fratricide au sujet de l'état de santé de leur père. La justice a décidé d'intervenir avec une expertise médicale qui a eu lieu samedi 13 janvier à Douchy en présence d'Anouchka. Mais elle est déjà contestée par Anthony et son avocate.

Malgré l'intervention de la justice, la bataille opposant les enfants d'Alain Delon ne faiblit pas. Alors que le parquet de Montargis a désigné un médecin pour évaluer l'état de santé de l'acteur de 88 ans, l'expertise médicale a bien eu lieu ce samedi 13 janvier à Douchy (Loiret), selon les avocats d'Alain Delon et de son fils Anthony. Dans un premier temps, cette décision a réjoui l'aîné de la fratrie, comme il l'a souligné dans le quotidien suisse Le Matin. "Ça va permettre de protéger mon père, de confirmer ce que les cinq tests réalisés depuis 2019 ont dévoilé et d'entériner ce que le procureur de la République a annoncé, c'est-à-dire que son discernement est aboli", a-t-il notamment déclaré.

Vingt-quatre heures plus tard, le résultat n’est pas encore connu, mais l'acte médical est contesté par Anthony et son avocate. Me Laurence Bedossa, qui a aussi affirmé défendre Alain Delon, ce qui est contesté, critique sa régularité. "On peut se poser la question de cette expertise faite par un médecin généraliste qui n'apparaît pas être un expert près la cour d'appel d'Orléans, ressort dont dépend le tribunal de Montargis", a-t-elle argué dans un communiqué. Par ailleurs, cette expertise a été menée "en présence d'Anouchka Delon, procédé non conforme à la régularité d'une expertise où le médecin doit être seul avec la personne concernée", a-t-elle insisté.

Ces critiques ne visent qu'à "alimenter la polémique", s'est indigné Me Ayela - qui assure représenter Alain Delon, ce que conteste une partie de la famille, et représentait auparavant sa fille Anouchka. Alain Delon "a souhaité que seule Mme Anouchka Delon assiste à cet examen, ce que ses deux frères ont accepté sans manifester la moindre opposition", a-t-il écrit dans un communiqué. "Lors de cette visite, M. Alain Delon a répondu aux questions du médecin-expert confirmant ainsi que son discernement n'est en aucun cas aboli, contrairement aux accusations calomnieuses dont il est médiatiquement l'objet", a-t-il poursuivi.

Me Ayela a dit par ailleurs espérer que ce médecin recommanderait la reprise d'un traitement médical dont son client ne bénéficie plus, et que la fille d'Alain Delon réclame avec insistance. "Je trouve ça inconcevable et choquant que ses fils aient arrêté son traitement sans avis médical", a-t-il souligné. Anthony Delon a de son côté affirmé, dans l'entretien publié par Le Matin, que son père n'était pas laissé sans soins. "Il est suivi ici à Douchy par un médecin extrêmement compétent" et "nous disposons aussi en France de spécialistes reconnus", a-t-il avancé.

"Un des traitements qui lui étaient administrés, expérimental, a été stoppé l'été dernier, cela en accord avec mon père, mon frère et ma sœur. Parce qu'il ne supportait plus ce traitement-là, et que cet acharnement menaçait en réalité de le tuer", selon Anthony Delon. Depuis début janvier, Anouchka Delon appelle à faire soigner son père en Suisse, où elle réside. Tandis qu'Anthony et Alain-Fabien disent respecter la volonté de leur père de finir ses jours dans sa propriété de Douchy.