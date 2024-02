Plus de 70 armes à feu saisies au domicile d'Alain Delon dans le Loiret

Après un signalement du juge des tutelles, les forces de l'ordre ont perquisitionné la propriété d'Alain Delon à Douchy-Montcorbon, dans le Loiret. Soixante-douze armes à feu ont été saisies.

Placé fin janvier sous le régime de la sauvegarde judiciaire pour son suivi médical, lui qui souffre d’un lymphome de type B, Alain Delon a fait l'objet d'une perquisition. En effet, à la suite d'un signalement du juge des tutelles, lui-même alerté par le mandataire saisi de la mesure de protection judiciaire, les forces de l'ordre se sont rendues dans la propriété de la star française à Douchy-Montcorbon (Loiret).

Quelque 72 armes de collection et de tir (notamment de catégorie A et B) et plus de 3000 munitions ont été saisies chez l'acteur de 88 ans. Un stand de tir a également été retrouvé sur le terrain.

Une enquête des chefs de dépôt d’arme illicite, d’acquisition et de détention illicite d’arme de catégorie A, B et C a été ouverte et confiée à la Section de Recherches d’Orléans. "Les premières investigations mettaient en évidence qu’Alain Delon ne bénéficiait d’aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu", indique Jean-Cédric Gaux, procureur de la République de Montargis, dans un communiqué.

Depuis la fin du mois de janvier, un mandataire est chargé d'assister Alain Delon "pour son suivi médical". Cette décision, fruit du placement sous sauvegarde de justice, est la conséquence d’un "dissensus" entre les trois enfants Delon, selon le parquet.