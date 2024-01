Qui est Alain-Fabien Delon, le fils méconnu du comédien ?

Ses rapports avec son illustre père ont toujours été très compliqués. Âgé de 29 ans, Alain-Fabien est le plus jeune des trois enfants d'Alain Delon. Comédien lui aussi, il vient de prendre position publiquement contre sa sœur, Anouchka.

Leurs rapports n'ont jamais été simples. Et ils ne risquent pas de s'arranger. Âgé de 29 ans, Alain-Fabien Delon est sorti du silence ce dimanche 7 janvier, alors que le clan Delon est secoué par une grave crise familiale. Depuis une semaine, les trois enfants de la star se déchirent par médias interposés.

Anthony, le fils aîné de la star, a mis le feu aux poudres mercredi dernier en accusant sa sœur Anouchka d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré. La jeune femme de 33 ans répliquait en donnant ce dimanche une interview dans le 20H de TF1 pour régler ses comptes avec son frère, après avoir déposé une plainte contre lui. "On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille", s'agaçait la fille chérie du célèbre comédien.

L'unité familiale vient d'exploser

Quelques instants après l'entretien, Alain-Fabien lançait à son tour un pavé dans la mare en accusant sa sœur d'avoir "ouvert la boîte de Pandore". Il n'a pas hésité à publier un audio explosif qu'il présente comme la captation d'un échange entre son père et Anouchka. "On est en train de m'enterrer et de te prendre pour un débile. (…). Le piège va se refermer sur toi", peut-on entendre, même si on n'entend pas distinctement la voix de l'icône du Septième art.

Fini l'unité familiale face à l'affaire Hiromi Rollin – classée sans suite par la justice – la guerre est désormais ouverte entre, d'un côté, les deux fils d'Alain Delon, et de l'autre, leur sœur. Il faut dire que la complicité d'Alain Delon avec la jeune femme, elle aussi comédienne, contraste avec les rapports houleux, voire violents, qu'il entretient avec ses fils.

Pendant des années, j’ai vécu en attendant qu’il claque. Alain-Fabien Delon

"Pendant des années j’ai vécu en attendant qu’il claque. Maintenant j’espère qu’il va vivre bien longtemps pour me voir arriver très haut. J’ai plus le temps d’être dans la haine", avait même avoué Alain-Fabien Delon en 2019 au magazine Elle. Si leur relation s'est radoucie après l'AVC dont a été victime Alain Delon en juin de la même année, les deux hommes n'ont jamais été sur la même longueur d'onde.

Fruit des amours de la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen et d'Alain Delon, Alain-Fabien a 8 ans lorsque ses parents se séparent. Parti vivre en Hollande avec sa mère, il finira par renouer avec son père en 2010. Le jeune garçon qui vit en Suisse avec la star défraie rapidement la chronique. Il se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire après une soirée dans l'appartement de son père durant laquelle une jeune fille est blessée par balle. II écopera d'une peine de prison avec sursis.

Il se lance, lui aussi, dans le cinéma

Souffrant d'une réputation de bad boy, il s'essaie au cinéma. Après des premiers pas à l’âge de 8 ans dans la mini-série policière Fabio Montale aux côtés de son père, Alain-Fabien obtient son premier rôle au cinéma en 2013 dans Les Rencontres d’après minuit, de Yann Gonzalez. Son interprétation lui vaut même d’être nominé dans la catégorie du meilleur espoir masculin aux Césars 2014. Par la suite, on le verra dans Capitaine Marleau sur France 3 ainsi que dans la série Grand Hôtel sur TF1, où il incarne un héritier désabusé et alcoolique.

En couple avec Léa Lunghini, la demi-sœur de la chanteuse Elsa, puis avec Capucine Anav, l'ancienne chroniqueuse de "TPMP", Alain-Fabien Delon n'avait pas hésité à régler ses comptes avec son père en 2019 dans son premier roman, De la race des seigneurs (Stock).

Malgré leurs différends, il semblait pourtant plus proche de son père ces derniers temps. En mai, Alain Delon avait assisté à la projection de Jours Sauvages, le dernier film avec Alain-Fabien, dans lequel il joue un dealer. Le jeune homme avait même mis en ligne des photos du dernier réveillon de Noël à Douchy, le montrant à table aux côtés de son père, d'Anthony et de deux filles de ce dernier. Anouchka était, elle, absente des clichés. On comprend désormais mieux pourquoi…