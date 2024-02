Anouchka Delon répond aux attaques de ses frères : "Je ne peux pas les laisser me salir"

Dans un entretien publié dans "Elle", Anouchka Delon reprend la parole suites aux accusations de ses frères Anthony et Alain-Fabien. Elle reproche notamment au plus jeune de l'avoir enregistrée à son insu et de l'avoir "salie sur la place publique". Cible de menaces de mort, elle en profite également pour répondre aux rumeurs au sujet de la fortune de leur père.

Anouchka relance la guerre médiatique qui secoue le clan Delon. Dans un entretien accordé à Elle, la cadette du monstre du cinéma français sacré répond aux attaques de ses frères Anthony et Alain-Fabien. "J'en ai assez", lance la jeune femme de 33 ans. "Je suis pudique, mais il est temps que je me défende. J'ai toujours été gentille avec eux, tenté d’être la Super Glue de cette famille. Mais je ne peux pas les laisser me salir".

Dans un entretien paru début janvier dans Paris Match, Anthony Delon révélait avoir déposé une main courante contre sa sœur, l’accusant d'avoir dissimulé ses examens médicaux de leur père. Mais aussi de vouloir le rapatrier en Suisse pour des raisons fiscales. À l’époque, Anouchka s’était défendue dans le 20H de TF1, affirmant "avoir honte que notre famille soit étalée comme cela".

La trahison d'Alain-Fabien

Dans la foulée, son jeune frère annonçait avoir porté plainte contre elle pour abus de faiblesse, dévoilant par ailleurs un enregistrement audio réalisé en secret dans lequel sa sœur aînée parle à leur père avec des mots très durs. "J'ai essayé de l’aider, j'étais très proche de lui, c'est mon petit frère, j'ai payé son loyer pendant plusieurs mois... Et lui m'enregistre à mon insu et me salit sur la place publique ?", s’emporte-t-elle.

Victime d’un AVC en 2019, Alain Delon, 88 ans, souffre d’un lymphome de type B. Ses enfants se déchirant au sujet de l’arrêt d’un traitement expérimental l’été dernier, une juge des tutelles a décidé de placer l’acteur sous sauvegarde de justice, afin de l’aider dans les décisions liées à la santé.

Il y a ce chiffre fou, 300 millions d’euros... Comme si mon père c'était Taylor Swift Anouchka Delon

Dimanche dernier, l'acteur de Plein Soleil est apparu silencieux et affaibli dans une vidéo postée par Alain-Fabien sur Instagram depuis la propriété de Douchy. "Mes frères démolissent l'image de mon père", regrette Anouchka Delon. "Ils postent sur les réseaux sociaux des photos de lui diminué, qu’il ne voudrait pas qu'on diffuse."

Nommée éxecutrice testamentaire par son père en 2016, la jeune femme revient également sur les rumeurs autour de son héritage. "Il y a ce chiffre fou, 300 millions d’euros... Comme si mon père c'était Taylor Swift. C'est très loin de la vérité, mais ça attise les convoitises", déplore-t-elle, révélant par ailleurs être la cible de menaces de mort. "Des gens ont essayé d'entrer chez moi, je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai envie que ça s'arrête."