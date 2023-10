Affaire Alain Delon : son fils Anthony porte de nouvelles accusations contre Hiromi Rollin

Il va plus loin en affirmant qu'une importante somme d'argent a été récupérée par les gendarmes. "110.000 euros en liquide, cachés en haut dans un placard de sa salle de bain", précise Anthony Delon. "C'est factuel ce que je vais dire : au cours des quatre derniers mois - et ça ne représente pas la somme qu'on a trouvée -, il y a eu 900-950 euros qui ont été tirés toutes les semaines sur la carte de crédit. Soi-disant pour s'occuper de Douchy. Nous, ça fait trois mois qu'on vit à Douchy. Quand on est arrivé dans cette maison, il n'y avait quasiment rien. Ce qui était là – mon ex-femme qui était présente l'a dit aux gendarmes – était pourri".

Interrogé par TF1Info au sujet de cette somme, l'avocat de Hiromi Rollin, Me Yassine Bouzrou, nous indique "ne pas avoir de commentaire à faire pour l'instant". Également sollicité, le procureur nous a indiqué qu'il ne souhaitait "pas communiquer à ce stade".