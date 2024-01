"Tu as ouvert la boîte de Pandore" : Alain-Fabien Delon interpelle sa sœur Anouchka dans un long message

Dans un message publié sur Instagram, le dernier fils d'Alain Delon sort du silence pour la première fois depuis le début de la dispute familiale. Alain-Fabien semble reprocher à sa sœur son attitude en privé à l'égard de leur père. Il révèle aussi ce qu'il présente comme l'enregistrement d'un échange entre Anouchka et le monstre sacré du cinéma.

Les règlements de comptes dans la famille Delon se poursuivent. Ce dimanche 7 janvier, Alain-Fabien Delon sort du silence depuis le début de la crise familiale qui fait rage au sein du clan Delon. Quelques instants après l'interview d'Anouchka dans le 20H de TF1, son propre frère a répliqué en l'accusant d'avoir "ouvert la boîte de Pandore". Dans un long message, accompagné d'un enregistrement vidéo, il revient sur, selon lui, une entrevue entre lui, sa sœur et Alain Delon survenue ce vendredi.

"Papa et moi dinons. 'Bodyguard' entre dans la cuisine pour me dire que ma sœur [arrive] deux minutes après. Le stress m’envahit, en voyant la voiture avec son chauffeur passer le portail", raconte le benjamin de la fratrie Delon. "Le jour d’avant, elle était venue réveiller papa dans son lit médicalisé après être revenue en trombe du Fouquet’s", explique-t-il alors qu'elle venait de découvrir l'interview de son frère à Paris Match. Selon lui, Anouchka serait passée à cette occasion durant "deux heures" pour discuter avec son père.

Et le deuxième fils d'Alain Delon de poursuivre sur l'état de santé de son père : "Papa est très affaibli. C’est un fait. Nous le savons tous. Papa est très anxieux. C’est un fait. Nous le savons tous. Papa n’a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. C’est un fait. Nous le savons tous", énumère-t-il. Il accuse l'avocat de sa sœur (qui représente également l'ancien acteur) de tenir des propos mensongers au sujet de l'état d'Alain Delon.

Un enregistré présenté comme un échange entre Anouchka et Alain Delon

"Papa n’est pas toujours cohérent. (...) Papa est suggestible dans son état. (...) Papa ne sait pas quand c’est le matin ou le soir (...)", poursuit Alain-Fabien. "Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête", demande-t-il.

Dans son message publié dimanche, en milieu de soirée, Alain-Fabien divulgue aussi un enregistrement audio qu'il présente comme la captation d'un échange entre son père et Anouchka dans sa résidence de Douchy (Loiret). Celui-ci aurait été réalisé vendredi soir. "Avant qu’elle n’arrive dans la cuisine, j’ai mis mon téléphone dans une serviette", explique-t-il. "Vers 22h30, je me suis absenté pour fumer une cigarette", indique Alain-Fabien avant de présenter le document audio.

Dans ce fichier long de 2 minutes et 10 secondes, on entend une femme, mais jamais distinctement la voix d'Alain Delon. "Je suis fatiguée. Je suis énervée de tout ce qu'il se passe. On est en train de m'enterrer et de te prendre pour un débile", dit cette même voix. "Papa, il va peut-être falloir dire un truc. Le piège va se refermer sur toi", poursuit celle qu'Alain-Fabien présente comme étant Anouchka.