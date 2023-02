Affaire Bastien Vivès : une quarantaine d’artistes dénoncent "un climat de peur menaçant la liberté de création"

Le scandale Bastien Vivès n’en finit plus d’agiter le monde de la culture. Dans une tribune publiée dans Le Monde, une quarantaine de personnalités s’alarment "d’un climat de peur menaçant la liberté de création" suite à la déprogrammation par le Festival de la bande dessinée d’Angoulême de l’exposition consacrée au dessinateur, accusé de faire l’apologie de la pédocriminalité dans plusieurs de ses œuvres comme Petit Paul et La Charge Mentale.

"Comment ne pas s’effrayer que la fiction soit confondue avec la réalité ?", s’interrogent la romancière Emma Becker, l’auteur Enki Bilal, la comédienne et humoriste Blanche Gardin, le réalisateur Michel Hazanavicius, le rappeur Oxmo Puccino ou encore les ex-ministres de la Culture Jacques Toubon et Françoise Nyssen. "Il n’y a pas, d’un côté, les défenseurs des enfants et, de l’autre, ceux de la liberté de création".