Affaire de plagiat : innocenté, Ed Sheeran obtient un million d'euros

Il va enfin pouvoir tourner la page. Ed Sheeran a obtenu ce mardi le versement de plus d'un million d'euros de dommages pour couvrir ses frais légaux dans la bataille judiciaire remportée face à des auteurs-compositeurs qui l'accusaient de plagiat. Début avril, le chanteur de 31 ans avait obtenu gain de cause devant la Haute Cour de Londres, après un procès qu'il a jugé emblématique des pratiques abusives qui minent l'industrie musicale.

Pour la justice, le jeune papa n'a pas copié, ni "délibérément", ni "inconsciemment", une partie de la mélodie de la chanson Oh Why (2015) de Sami Chokri et Ross O'Donoghue pour son tube planétaire Shape of You, l'un des titres les plus vendus au monde.