Anthony Delon s'est-il inspiré de sa relation avec son père pour son premier roman ?

Le fils aîné d’Alain Delon annonce la parution, le 27 mars, de "Bastingage", son troisième livre mais sa première œuvre de fiction. Publié chez Fayard, ce récit rappelle étrangement le conflit familial qui se joue actuellement chez les Delon. "Ce n'est absolument pas une fiction sur son père", affirme à l'AFP la PDG de l'éditeur.

Pas encore publié, c’est un livre qui est d'ores et déjà très commenté. Anthony Delon a annoncé, ce mercredi 31 janvier, la publication prochaine de son premier roman, Bastingage. "Bon à tirer signé. Sortie le 27 mars", dévoile sur Instagram l’acteur qui partage également un extrait de ce récit à la première personne mettant en scène un personnage féminin appelé Luna. "Comment l’amour et la douleur pouvaient-ils à ce point se superposer en couches successives, pour venir m’enchainer à cet être de chair si fragile et puissant à la fois…", écrit le fils aîné d’Alain Delon.

C'est injuste pour Anthony, qui raconte autre chose, un amour entre une jeune femme perturbée, fracassée par la vie. Isabelle Saporta, PDG de Fayard

RTL relève les points de ressemblance entre la vie du héros et celle de son auteur. Il est notamment question d’une relation complexe entre un fils et son père, "mourant et affaibli par la maladie", qui vit dans la campagne française après des années passées en Suisse. Bastingage serait-il un roman d’inspiration autobiographique, comme l’était De la race des seigneurs, de son frère Alain-Fabien, l’histoire d’un apprenti comédien n'arrivant pas à sortir de l'ombre d'un père admiré de tous, mais tyrannique en privé, sortie en 2019 ? "Anthony a réussi un très beau roman, et ce n'est absolument pas une fiction sur son père et sur ce qu'il a vécu", souligne auprès de l'AFP la PDG de Fayard, Isabelle Saporta.

"J'entends le buzz et je le comprends. On peut tout tirer vers l'autobiographique, et le problème quand on est romancier, c'est qu'on est toujours lu sous ce prisme. Mais c'est injuste pour Anthony, qui raconte autre chose, un amour entre une jeune femme perturbée, fracassée par la vie, que le héros essaie de sauver vaille que vaille", a-t-elle insisté. Les lecteurs pourront se faire leur avis lors de la publication d’un ouvrage qui ne risque pas d’apaiser le conflit ouvert entre les enfants Delon au sujet de leur père.

Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien Delon, 29 ans, souhaitent qu'il reste dans le village de Douchy, dans le Loiret. Anouchka Delon, 33 ans, plaide pour qu'il soit rapatrié en Suisse, où d'après elle, il serait bien mieux soigné. Une juge des tutelles a placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire Alain Delon, 88 ans, très affaibli par la maladie, afin qu'une mandataire détermine "son suivi médical".