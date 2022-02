La reine aidera-t-elle le prince Andrew à payer son accord judiciaire à 14 millions d’euros ?

"On ne saura jamais s’il était innocent ou coupable. Et je crois que cela veut dire qu’il ne sera jamais capable de retrouver des activités royales. Je pense que sa réputation ne s’en remettra pas", estime l’autrice spécialiste des têtes couronnées Penny Junor dans le Daily Mail. "Andrew est fini", lâche Piers Morgan, qui appelle à ce que lui soit aussi retiré son titre de duc d’York. Une députée travailliste a fait la même requête, "par respect pour les habitants" de la ville du Nord de l’Angleterre. Privé de ses titres militaires et son statut d’altesse royale le mois dernier, le prince devrait être persona non grata lors des festivités très publiques du jubilé en juin. Mais pourrait retrouver les siens pour l’hommage privé qui sera rendu à son père, le défunt prince Philip, en mars.