Affaire Epstein : le prince Andrew demande un procès au civil à New York

Virginia Giuffre, une Américaine de 38 ans vivant désormais en Australie, a porté plainte l'été dernier à New York contre le duc d'York. Elle affirme avoir été soumise à un trafic sexuel par le milliardaire Jeffrey Epstein et avoir été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à trois reprises en 2001 à Londres, New York et aux îles Vierges américaines, résidences du couple de prédateurs sexuels Epstein-Maxwell. Elle avait alors 17 ans.

Le procès, de plus en plus probable étant donné la déclaration des avocats du prince Andrew, pourrait se tenir à la fin de l'année. À l'automne 2021, le juge du tribunal de Manhattan Lewis Kaplan, qui a rejeté le 12 janvier le dernier recours princier, avait affirmé qu'un procès au civil aurait lieu "entre septembre et décembre" 2022.

La perspective de plus en plus probable d'un procès au civil à New York n'exclut pas que les deux parties trouvent un accord financier de dédommagement. Même si l'avocat de la plaignante, David Boies, avait prévenu il y a deux semaines sur la BBC qu'une simple transaction ne contenterait pas sa cliente. Selon la presse britannique, le prince a soldé récemment un différend sur une dette de 6,6 millions de livres sterling (près de 8 millions d'euros), qui va lui permettre de vendre un chalet en Suisse qu'il avait acquis en 2014, pour une somme qui s'élèverait à 18 millions de livres (21 millions d'euros).