Affaire Depardieu : simple pause ou clap de fin pour le géant du cinéma français ?

Depuis, aucun projet de film ne s’est monté sur son nom. "Je ne crois pas qu’il soit volontairement en retrait", confie à TF1info un spécialiste de l’industrie du cinéma français. "En plus de cinquante ans de carrière, il n’a presque jamais quitté les plateaux. Tout le monde connaissait ses travers et aujourd’hui, les producteurs et les réalisateurs n’ont plus envie de le faire tourner pour ne pas avoir d’emmerdes. Lui-même semble en avoir pris conscience dans sa lettre au Figaro lorsqu’il écrit ‘tout cela m’atteint. Pire encore m’éteint’. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne reviendra pas si la justice le blanchit."

Gérard Depardieu se prépare-t-il à devoir répondre des accusations de Charlotte Arnould devant les tribunaux ? Dans sa réponse à la lettre de l’acteur auprès du magazine Elle ce lundi, la jeune femme dénonce "une nouvelle stratégie de communication" de la part d’un homme "qui doit se sentir acculé dans la perspective d’un procès". Contacté par TF1info, le parquet de Paris indique toutefois "ne pas avoir connaissance de nouvelle étape procédurale notoire à l’instruction."