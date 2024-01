"Je me suis trompée" : Clémentine Célarié se désolidarise à son tour de la tribune pro-Depardieu

La comédienne Clémentine Célarié exprime ses regrets après avoir signé la tribune en faveur de Gérard Depardieu fin décembre. Elle rejoint la déjà longue liste des personnalités qui se sont désolidarisées de ce texte écrit par un proche d'Éric Zemmour.

Un revirement de plus dans "l’autre" affaire Depardieu, celle de la tribune polémique en faveur de l’acteur mis en examen pour viols. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Clémentine Célarié affirme qu’elle regrette avoir signé le texte appelant à "ne pas effacer" la star du Cyrano de Jean-Paul Rappeneau, paru dans Le Figaro le jour de Noël. "Je tiens absolument à me désolidariser de cette tribune", écrit la comédienne de 66 ans.

"Je suis impulsive, je me suis emportée et je le regrette douloureusement. Je me suis trompée. Je présente toutes mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser, car je suis de tout mon cœur à leurs côtés", poursuit-elle. "J'ai toujours voulu la paix et l’amour (...) Ma soif de liberté et de justice m’a toujours dicté qu’une personne devait être jugée avant d’être condamnée."

Des revirements en cascade

"Lorsqu’on s’en prend à Gérard Depardieu, c’est l’art que l’on attaque", pouvait-on lire dans ce texte qui dénonçait le "lynchage" de l’acteur depuis la diffusion sur France 2 d’un numéro de l'émission "Complément d’enquête" dans lequel on l’entend "sexualiser" une fillette lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.

Cette tribune avait été signée par une soixantaine de personnalités du monde de la culture mais, très vite, plusieurs d’entre elles ont pris leur distance dans les médias ou sur les réseaux sociaux, notamment en raison de l’identité de son auteur, le comédien et éditorialiste ultra-conservateur Yannis Ezziadi, proche d’Éric Zemmour.

Une tribune qui en appelée d'autres

Tour à tour, les comédiens Carole Bouquet, Gérard Darmon, Charles Berling, Yvan Attal, Pierre Richard, l’ex-agent de stars Dominique Besnehard ou encore le réalisateur Patrice Leconte sur LCI ont publiquement exprimé leurs regrets. La publication de ce texte a par ailleurs donné naissance à plusieurs contre-tribunes d'artistes. L’une d’entre elles, émanant du collectif Cerveaux Disponibles, a réuni plus de 8000 signatures en l'espace de 48 heures.

Gérard Depardieu, 75 ans, est mis en examen depuis 2020 suite à une plainte pour viols déposée en 2018 par la comédienne Charlotte Arnould. Il fait également l’objet d’une plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras et d’une plainte pour viol de la part de la journaliste espagnole Ruth Baza. Le monstre sacré du cinéma nie tous les faits qui lui sont reprochés.