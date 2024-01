Affaire Depardieu : Emmanuel Macron conforte (et nuance) sa prise de position

Emmanuel Macron est revenu mardi sur la polémique qu'a suscitée sa défense de Gérard Depardieu sur France 3 décembre. Le chef de l'État a de nouveau appelé au respect de la présomption d'innocence dont bénéficie l'acteur, mis en examen pour viol. Il a toutefois regretté de ne pas avoir salué ce jour-là la libération de la parole des femmes, l'une des "priorités" de son action.

En affirmant que Gérard Depardieu était un "un immense acteur" qui rend "fière" la France, dans "C à Vous" le 20 décembre dernier, Emmanuel Macron avait provoqué la colère des féministes et d’une partie de la classe politique. Interrogé sur le sujet mardi soir lors de sa conférence de presse à l’Élysée, il s’est livré à un début mea-culpa, sans totalement dévier de sa position initiale.

"Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques", a-t-il expliqué dans un premier temps. "Si j’ai un regret, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est important pour moi", a-t-il ajouté, avant de rappeler son engagement sur ces questions.

Je me félicite que la parole se libère et je souhaite qu'elle puisse se libérer au maximum Emmanuel Macron

"Depuis le premier jour et même avant, le sujet des violences faites aux femmes est une priorité et nous continuerons de nous battre contre ce phénomène de société", a encore dit Emmanuel Macron mardi. "Il y a eu des tas de milieu, en effet, où l’omerta a prévalu. Et je me félicite que la parole se libère et je souhaite qu'elle puisse se libérer au maximum", a-t-il ajouté.

"Mais je pense que notre rôle, c'est de permettre son cadre (...), que la justice puisse faire son travail (...), qu'on protège les femmes qui sont menacées, mais que là aussi, on ne le fasse pas en oubliant les principes constitutionnels qui sont les nôtres, dont la présomption d'innocence".

Quid de la Légion d'honneur de l'acteur ?

Gérard Depardieu, 75 ans, a été mis en examen pour viol en 2020 à la suite d'une plainte déposée deux ans plus tôt par la comédienne Charlotte Arnould. Depuis, une plainte pour agressions sexuelles a été déposée par la comédienne Hélène Darras pour des faits qui seraient intervenus sur le tournage du film Disco en 2007. De son côté, la journaliste espagnole Ruth Baza a déposé plainte dans son pays, dénonçant un viol dont elle aurait été victime en 1985 à Paris.

L'interprète mythique de Cyrano, qui nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, a par ailleurs choqué de nombreux téléspectateurs lors de la diffusion d'un numéro de "Complément d'enquête" sur France 2 début décembre. On le voit tenir des propos graveleux à l'égard des femmes et notamment "sexualiser" une fillette à cheval, lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018.

Mardi soir, Emmanuel Macron n'est en revanche pas revenu sur l'hypothèse d'un retrait de la Légion d'honneur de l'acteur. Sur France 5, le chef de l'Etat avait rappelé à l'ordre sa ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, qui avait révélé l'existence d'une procédure disciplinaire au sein de l'institution. Elle a depuis été remplacée par l'ancienne Garde des Sceaux Rachida Dati.

Invitée dimanche sur LCI, la ministre à l'Égalité femmes/hommes Aurore Bergé a estimé que les propos tenus par Gérard Depardieu dans "Complément d'enquête" étaient "odieux, inacceptables. Point. Il n'y a rien à défendre dans les propos qui ont été les siens et personne ne les a défendus, personne évidemment dans le gouvernement, ni le président de la République".