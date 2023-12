Affaire Depardieu : la contre-tribune atteint les 8000 signatures en 48 heures

En 48 heures, le texte de réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu a atteint les 8000 signatures. Parmi eux, les chanteuses Angèle et Louane ou encore le rappeur Médine. Le collectif Cerveaux non disponibles à l'origine de la "contre-tribune" a mis fin au recueil de signatures.

Le texte aura finalement rassemblé 8000 signataires. Près de 48 heures après la diffusion d'une "contre-tribune" en réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu, le collectif Cerveaux non disponibles à l'origine du texte a clos le recueil de signatures, ne manquant pas de remercier les participants dont le nombre a progressé rapidement en quelques heures.

"Merci à tous les artistes"

"8000 artistes ont donc signé notre tribune collective en 48H. Un mouvement de solidarité et d'adelphité qui réchauffe nos cœurs et nous rassure, quelque peu, sur le champ des possibles de notre futur commun", s'est félicité le collectif sur le réseau social X. "Merci à tous les artistes, connus ou non", a-t-il écrit, alors que les chanteuses Angèle et Louane ou le rappeur Médine ont notamment signé cette tribune.

Ce texte répondait à une tribune du camp pro-Depardieu appelant à "ne pas effacer" l'ex-icône du cinéma français, parue le jour de Noël dans le Figaro. Il avait été aussi écrit en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé le 20 décembre une "chasse à l'homme" contre l'acteur de 75 ans, mis en examen pour viols depuis 2020 à la suite d'une plainte d'une comédienne d'une vingtaine d'années, Charlotte Arnould.

"Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu, mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles", estimaient les signataires de la "contre-tribune". Une autre pétition critique, intitulée "Adresse au vieux monde", a été publiée ce dimanche 31 décembre sur le site de Médiapart avec quelque 70 signatures de personnalités du cinéma dont Laure Calamy et Anouk Grinberg.