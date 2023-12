Gérard Depardieu menacé de perdre sa Légion d'honneur : à qui a-t-on déjà retiré cette distinction ?

Une "procédure disciplinaire" a été engagée par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu. L'acteur pourrait se voir retirer cette distinction qu'il a reçue en 1996. Avant lui, d'autres personnalités françaises, mais aussi étrangères, ont déjà été déchues.

Une distinction qu'il avait reçue des mains de Jacques Chirac en 1996... mais qu'il pourrait bientôt perdre. Visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et récemment épinglé par un numéro accablant de l'émission "Complément d'enquête" sur France 2, Gérard Depardieu est actuellement dans le viseur de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Vendredi, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé l'ouverture d'une "procédure disciplinaire" par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, qui va ainsi "décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas". Samedi, l'acteur de 74 ans a annoncé, par le biais de ses avocats, mettre sa Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre.

La Légion d'honneur, plus haute distinction française créée par Napoléon Bonaparte, peut être attribuée à "tout citoyen français sans casier judiciaire ayant fait preuve de mérites éminents au service de la nation, à titre militaire ou à titre civil", précise le site de la grande chancellerie. À noter que si les citoyens français sont les seuls à pouvoir être admis dans l'ordre, les étrangers peuvent aussi être décorés, mais sans être membres de la Légion d'honneur. Une distinction précieuse que plusieurs personnalités ont déjà perdue avant Gérard Depardieu.

Claude Guéant et Isabelle Balkany déchus

Sur son site, la grande chancellerie précise que la Légion d'honneur "peut être retirée en cas de condamnation pénale et lorsque le décor a commis des actes contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France". Frappé d'indignité nationale et condamné à la peine de mort en 1945 pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison, Philippe Pétain s'est ainsi vu retirer sa Légion d'honneur, de même que Maurice Papon, condamné en 1998 à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Si ce dernier a bien été déchu, il a toutefois tenu à être enterré avec sa Légion d'honneur.

Plus récemment, par un arrêté du 17 mai 2019, l'ancien secrétaire général de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy et ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant a été définitivement exclu de l'ordre de la Légion d'honneur après sa condamnation pour détournement de fonds publics dans l'affaire des primes de cabinet en liquide. Isabelle Balkany, ancienne première adjointe de son époux Patrick Balkany à Levallois-Perret, a également perdu, en 2020, sa Légion d'honneur, octroyée en 2008, après sa condamnation à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale ; une décision qu'elle a vécue comme une "humiliation".

Une distinction confisquée à des personnalités étrangères

Des personnalités étrangères ont également perdu le droit de porter l'insigne. N'étant pas membres de l'ordre de la Légion d'honneur, la seule sanction à laquelle ils s'exposent est le retrait de la décoration. Ainsi, le couturier et ancien directeur artistique de Dior John Galliano s'est vu retirer sa Légion d'honneur en 2012 après sa condamnation prononcée en 2011 pour injures racistes et antisémites ; des propos qu'il a tenus dans un café parisien et qui ont été filmés. Même perte pour le cycliste américain Lance Armstrong, qui a reconnu en 2013 s'être dopé, un comportement jugé "contraire à l'honneur" par la grande chancellerie, qui lui a confisqué l'insigne en 2014.

Le président syrien Bachar al-Assad, qui avait reçu la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac en 2001, après son accession au pouvoir, un an auparavant, a quant à lui rendu de lui-même sa décoration en 2018, alors qu'une procédure de retrait de la Grand-Croix avait déjà été engagée à son encontre en raison de l'utilisation d'armes chimiques durant la guerre civile syrienne.

Enfin, en octobre 2017, Emmanuel Macron a engagé des démarches pour priver le producteur américain Harvey Weinstein de sa Légion d'honneur, après que ce dernier a été accusé de nombreux viols et d'agressions sexuelles commis durant ces trois dernières décennies. On ne sait en revanche pas si cette procédure a abouti au retrait de la Légion d'honneur.