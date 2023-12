"Une cabale inédite" : la famille de Gérard Depardieu prend la défense de l'acteur dans une tribune

Les proches de Gérard Depardieu, dont sa fille Julie, dénoncent "une cabale inédite" à son encontre dans une tribune publiée par le "JDD", dimanche 17 décembre. Ce texte fait suite au documentaire choc de "Complément d'enquête", dans lequel le comédien tient des propos vulgaires, obscènes et sexistes à l'encontre des femmes. La famille de l'acteur fustige une "manipulation monstrueuse" visant à "venir appuyer" deux plaintes pour viol et agression sexuelle, accusations qu'il conteste.

Le clan Depardieu monte au front. Visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, le "monstre sacré" du cinéma français a été épinglé par un reportage accablant de l'émission "Complément d'enquête". Suite à la diffusion du documentaire choc de France 2, une "procédure disciplinaire" a été ouverte à son encontre, pouvant aboutir au retrait de sa Légion d'honneur, que l'acteur a dit, à l'AFP par la voie de ses avocats, mettre "à la disposition" de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.

"Bien sûr, nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard, mais notre père/grand-père/oncle est livré à une cabale inédite", écrivent sa fille Julie Depardieu et "toute la famille", dimanche 17 décembre, dans une tribune publiée dans le JDD.

Les proches de Gérard Depardieu dénoncent "la manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste (de "Complément d'enquête", ndlr) qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles", en sortant, selon eux, de leur contexte les images tournées en 2018 lors d'un voyage du comédien en Corée du Nord. "Ce journaliste réalise une véritable mise en scène, procédant par plans de coupe dont on sait qu’ils sont nécessairement suspects puisqu’on peut les monter comme on le veut."

On lui reproche aujourd'hui ce qu'on l'a encouragé à faire hier La famille de Gérard Depardieu

Au sujet de l'une des séquences polémiques du reportage, montrant l'acteur césarisé de 74 ans en train de tenir des propos obscènes et sexistes à l'égard d'une enfant montant à cheval, ses enfants, petits-enfants et neveux rétorquent qu'ils "ne désignaient pas une petite fille". "Rappelons que Gérard appelle tout le monde 'fifille' : les femmes, les hommes, les animaux. L'objectif était-il de faire passer Gérard Depardieu pour un pédophile ?", s'interrogent les auteurs de ce texte.

Dressant un portrait plutôt flatteur de Gérard Depardieu, que ses proches décrivent comme "quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat et même pudibond" dans la sphère privée, ils déplorent la "démence collective terrifiante" qui s'abat sur lui. "Devant une caméra, il ose tout, jouant de la provocation", expliquent-ils. "Il joue tous les rôles, quitte à choquer les âmes sensibles. (...) Mais ce documentaire a choisi de la réduire au seul rôle de 'gros con', celui que nous aimons le moins."

"Le monde s'offusquer des dérapages et des outrances de Gérard quand il y a peu de temps encore, c'est en partie pour cela qu'on l'aimait", s'étonne sa famille. "On lui reproche aujourd'hui ce qu'on l'a encouragé à faire hier." Reconnaissant son côté "grossier, grivois, gaulois, lourd parfois oui, mais pas violent", son entourage demande également à "cesser l'amalgame entre les paroles et les actes". "Se servir des provocations verbales de Gérard pour venir appuyer d'autres accusations pour le moment non avérées relève d'une grande malhonnêteté", conclut le texte, qui appelle "à la raison et à laisser travailler la justice".