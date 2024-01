Affaire Depardieu : Alexandra Lamy, Lio, Muriel Robin... Une nouvelle tribune dénonce l'"impunité" de l'acteur

Une nouvelle tribune a été publiée, lundi, dans "Libération" concernant l'affaire Depardieu. Elle regroupe plus de 150 personnalités du secteur culturel, dont Alexandra Lamy, Muriel Robin ou Thomas Jolly. Un texte qui s'attaque à "l'impunité" dont bénéficie l'acteur.

L'affaire Depardieu n'en fini plus de diviser le monde de l'art. Lundi 1er janvier, plus de 150 artistes ont signé, dans les pages de Libération, une nouvelle tribune pour dénoncer "l'impunité" dont bénéficie l'acteur, accusé de viols et mis en cause dans plusieurs médias pour des propos obscènes. Le texte est le troisième à être signé par des personnalités françaises pour dénoncer l'attitude de l'acteur et les appuis dont il bénéficie dans le milieu du cinéma notamment.

Des tribunes publiées en réaction à un premier texte, signé par une cinquantaine de soutiens de Gérard Depardieu. Publié dans Le Figaro le 25 décembre dernier, les participants y appelaient à "ne pas effacer" celui qu'ils décrivent comme "un géant du cinéma".

Dans le nouveau texte, signé notamment par Alexandra Lamy, Muriel Robin, Alice Belaïdi, Waly Dia, Fauve Hautot, Anne Roumanoff ou Lio, les participants rappellent avoir commencé "dans ce milieu à des âges différents" mais avoir fait "le même constat : les rapports de domination sont présents, et les vagues de ces dernières années en ont ébranlé la base sans la faire s'effondrer, du moins dans notre pays".

"Pas en notre nom"

Les signataires dénoncent le fait qu'au "nom de l'art, certaines voix s'élèvent pour défendre Gérard Depardieu, insinuant que son talent devrait le soustraire à toute critique, et même l'excuser pour ses comportements intolérables. Tout ça ne sera pas en notre nom". S'ils reconnaissent "l'apport de ces légendes au cinéma français", les participants à ce nouveau texte affirment "qu'aucun statut, aucune carrière, aussi brillante soit-elle, ne saurait se placer au-dessus de la mêlée, et ainsi bénéficier d'une forme d'impunité. Encore moins au nom de l'art".

Rappelant que "les monstres sacrés n'existent pas", les signataires assurent vouloir "protéger" l'art "en refusant qu'il serve de prétexte à l'abus de pouvoir ou aux violences sexuelles" alors que "le talent ne justifie pas la transgression des limites et l'atteinte à l'intégrité d'autrui".

Une tribune qui rend hommage à celles qui dénoncent les abus dont elles ont été victimes. "Il est impératif de reconnaître le courage des survivantes qui bravent la stigmatisation et les doutes pour dénoncer les abus, au sein même d'une société dans laquelle elles n'ont rien à y gagner, et parfois même tout à perdre", écrivent les auteurs du texte, Mahaut Drama, Iban Raïs et Jessé, "avec la complicité de Guila Foïs". "Leurs voix méritent d'être entendues, crus et soutenues", estime encore la tribune rappelant que "la France qui nous rend fiers ne se bat pas pour le droit d'importuner, elle est du côté des victimes présumées", en référence aux propos polémiques d'Emmanuel Macron concernant Gérard Depardieu.

Refusant la "perspective d'une immunité artistique", les signataires assurent enfin que "défendre l'art, c'est aussi dire qu'être artiste ne doit pas nous exonérer de toute responsabilité. Le reste, tout le reste, concerne la justice, et nous espérons du fond du cœur qu'elle puisse s'exercer de la façon la plus exacte possible".