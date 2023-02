Affaire Marilyn Manson : une des accusatrices du rockeur avoue à la justice avoir menti

Ashley Morgan Smithline reconnaît avoir eu "une brève relation sexuelle consentie" avec Marilyn Manson en 2010 et avoir été contactée dix plus tard par l'assistante Ashley Walters et Ilma Gore afin de participer à une réunion de femmes ayant eu "des relations et des expériences" avec le musicien. Dès lors, elle aurait été "harcelée" par Evan Rachel Wood afin qu’elle témoigne contre le musicien.

Du côté de la comédienne, c’est évidemment la consternation. "Evan n’a jamais mis la pression ni manipulé Ashley", déclare un porte-parole à People. "C’est Ashley qui a contacté Eva la première pour lui raconter les abus dont elle a souffert. Il est malheureux que le harcèlement et les menaces dont elle a été victime après avoir déposé plainte la pousse aujourd’hui à modifier son témoignage".