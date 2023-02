Affaire Pierre Palmade : le musée Grévin met la statue de l’acteur au placard

"C’est un honneur de rentrer au musée Grévin", rappelle Yves Delhommeau auprès de nos confrères. "On essaie que nos statues représentent de belles personnes." Pierre Palmade, 54 ans, avait inauguré sa statue en octobre 2021 en compagnie de sa collègue et amie Muriel Robin qui avait elle aussi été immortalisée dans l’un des lieux touristiques les plus visités de la capitale.

Suite au grave accident de la route qu’il a provoqué le 10 février en Seine-et-Marne, sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade a été mis en examen à Melun notamment pour homicide involontaire. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille : un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé.