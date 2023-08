Affaire Pierre Palmade : six mois après l'accident, Michèle Laroque partage "son immense chagrin"

De son ami, elle dit qu’il "avait des hauts et des bas". Elle affirme avoir "tenté beaucoup de choses", dont des "conseils de soins" et de "thérapies". "Il a vraiment essayé et j’en suis le témoin", note-t-elle. Michèle Laroque a "toujours cru" en la volonté de Pierre Palmade de décrocher. "Et lui aussi. Vu le drame immense qui est arrivé, comprenez-moi, je ne peux commenter davantage", glisse-t-elle. Interrogée sur les photos de l'humoriste prises en boîte de nuit à Bordeaux, elle répond que "encore une fois, c’est sa vie".