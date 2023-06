Scandale Rammstein : le batteur Christophe Schneider brise le silence

"Je crois Till quand il nous dit qu’il a toujours voulu et veut encore donner à ses invités privés un bon moment", écrit aujourd'hui Christoph Schneider. "La manière dont ces femmes avaient imaginé ce moment semble différer dans certains cas de ce que lui avait imaginé", ajoute-t-il. "Selon leurs déclarations, ces femmes se sentaient mal à l’aise, au bord d’une situation qu’elles ne pouvaient plus contrôler. Je les plains et je ressens de la compassion", assure le musicien.

"Cependant, il est important pour moi de souligner que chaque invité dans les coulisses est libre de partir. Toutes les bouteilles sont scellées et bien en vue des invités, fraîchement ouvertes ou alors ils les ouvrent eux-mêmes", insiste le batteur. "L’eau et les collations sont disponibles tout comme le personnel de sécurité et les soins médicaux. Nous voulons que tous nos fans se sentent à l’aise et en sécurité avec nous. C’est notre norme. Je suis donc désolé d’entendre que certains ne sont pas de cet avis."