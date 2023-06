Affaire Rammstein : le groupe congédie la "directrice de casting" du chanteur Till Lindemann

C’est un personnage-clé du scandale qui frappe le groupe Rammstein. Alena Makeeva, la "directrice de casting" accusée d’avoir recruté les jeunes femmes qui auraient été abusées sexuellement par le chanteur Till Lindemann, vient d’être évincée de la tournée mondiale du groupe, qui fait escale pour quatre soirs au stade olympique de Munich à partir de ce mercredi 7 juin.

D’après Bild, cette citoyenne russe de 35 ans s’est vu interdire l’accès aux concerts de la formation et s’apprêterait à rentrer dans son pays. Le quotidien explique que les musiciens de Rammstein sont "choqués" par les accusations de plus en plus nombreuses contre leur chanteur, s’estimant "presque impuissants face à la situation".