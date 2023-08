Affaire Rammstein : pas de poursuites judiciaires contre le chanteur Till Lindemann

Coup de théâtre dans l’affaire Rammstein. Le parquet de Berlin annonce ce mardi 29 août qu'il met fin à l’enquête judiciaire ouverte le 14 juin dernier à l’encontre du chanteur Till Lindemann "pour des faits présumés relevant du domaine des délits sexuels et de la distribution de stupéfiants", indique-t-il. "L'évaluation des preuves disponibles et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes".

Le scandale avait éclaté fin mai suite aux déclarations sur les réseaux de Shelby Lynn, une Irlandaise de 24 ans qui accusait le musicien de l'avoir droguée et d’avoir tenté de l’agresser sexuellement à l'issue d'un concert quelques jours plus tôt en Lituanie. À l'époque, le groupe avait catégoriquement nié les faits dans un bref communiqué sur Twitter.