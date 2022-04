Accusations d'inceste : Coline Berry condamnée pour diffamation

Egalement mis en cause, les journalistes du Monde et le quotidien n'ont en revanche pas été condamnés. Lors de l'audience le 1er avril, le procureur n'avait pas demandé de condamnation contre le quotidien, estimant que le journal avait agi de bonne foi et s'en était remis au tribunal pour le reste.

"C'est une décision consternante, d'une grande violence et un mauvais signal envoyé aux enfants", a déclaré jeudi Karine Shebabo, déplorant que ce jugement intervienne alors que l'enquête sur les faits est toujours en cours. Née en 1976 de l'union entre Richard Berry et l'actrice Catherine Hiegel, Coline Berry-Rojtman a porté plainte pour "viols et agressions sexuelles sur mineur", déclenchant l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris.

Richard Berry, 71 ans, nie en bloc, tout comme l'ancienne chanteuse Jeane Manson, qui vit une partie de l'année à Aurillac, où elle avait décidé de poursuivre son ex-belle fille en diffamation.