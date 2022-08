"Tout le monde fait des erreurs" : Fanny Ardant prend de nouveau la défense de Roman Polanski

Le politiquement correct ? Très peu pour elle. Dans un entretien accordé à nos confrères du Point, Fanny Ardant réitère son soutien à Roman Polanski dont elle vient de tourner le nouveau film, The Palace. "J’ai travaillé avec Roman, j'ai admiré l'homme et je pense que l'amitié et l'amour doivent passer avant la loi. Sinon quoi ? On est tous des balances ?", s’emporte-t-elle, estimant que "tout le monde fait des erreurs". L'actrice de 73 ans est cette semaine à l'affiche du nouveau film de Jean Becker, Les Volets Verts, avec Gérard Depardieu.

"Il y a quelque chose en Roman d'irréductible qu'on n'a pas cassé", poursuit-elle. "Quand on voit la vie qu'il a eue, on comprend. Je connais très peu de gens qui ont traversé toutes ces épreuves, le ghetto de Cracovie, l'assassinat de sa femme Sharon Tate (par des membres de la secte de Charles Manson - ndlr). Oui, il a fait des erreurs. Mais qui n'en a pas fait ? La moitié d'entre nous devrait être en taule".