Affaire Polanski : que signifie ce témoignage secret qui va être dévoilé par la justice californienne ?

"Il en va aussi de la transparence du système judiciaire", a-t-il également déclaré, précisant toutefois que Roman Polanski restait "un fugitif aux yeux de la justice et qu’il devrait se présenter au tribunal de Los Angeles en vue de recevoir sa peine". De Paris à Los Angeles, les avocats du cinéaste n’ont jamais exclu que leur client revienne aux États-Unis. Mais à condition qu’il ne soit jamais incarcéré, ce que la justice californienne ne lui a jamais garanti jusqu’ici.

"J’ai de très bons souvenirs de l’Amérique", nous confiait Roman Polanski en 2017, à l’occasion de la sortie du film D’après une histoire vraie, inspiré du roman de Delphine de Vigan. "Avec des amis dont la plus grande partie n’est plus là. Et puis comme dit un grand philosophe grec (Héraclite – ndlr) : 'On ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière'. Parce que ce n’est plus la même rivière. Ni les mêmes baigneurs."