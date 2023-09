Affaire Russell Brand : une nouvelle accusatrice de l’humoriste anglais contacte la police

C’est le nouveau scandale qui ébranle le monde la culture et des médias outre-Manche. Dans une enquête conjointe dévoilée ce week-end par le Sunday Times, The Times et Channel 4, quatre jeunes femmes accusent le populaire humoriste Russell Brand, 48 ans, de viols, agressions sexuelles et violences psychologiques entre 2006 et 2013.

Ce lundi, alors que l’affaire est relatée dans les moindres détails par l’ensemble de la presse, y compris les plus scabreux, Scotland Yard a révélé avoir reçu la veille un signalement émanant d’une cinquième victime présumée, pour une agression sexuelle qui se serait déroulée dans le quartier branché de Soho, en 2003.

"Les enquêteurs sont en contact avec la femme concernée, a déclaré un porte-parole de la police britannique. "Nous continuons à encourager quiconque pense avoir été victime d'une agression sexuelle, peu importe son ancienneté, à nous contacter". Reste qu'à ce stade, aucune enquête n'a encore été officiellement ouverte par les autorités.