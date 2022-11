Affaire Sofiane Bennacer : Valeria Bruni-Tedeschi dénonce "un lynchage médiatique"

Nouveau visage du cinéma français, Sofiane Bennacer, 25 ans, a été mis en examen en octobre dernier pour des faits de viols et de violences sur trois jeunes femmes rencontrées dans le milieu du théâtre, à Paris, Strasbourg et Mulhouse. Il est par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans le cadre d'une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne. Les plaignantes décrivent des faits qui seraient survenus entre 2018 et 2019 "sous emprise". Depuis le début de l’affaire, le jeune homme nie fermement l’ensemble des faits.

Évincé de la liste des pré-nommés au César de la révélation masculine suite à la révélation de l'affaire dans Le Parisien mercredi, l’acteur lui-même s’est défendu dans la nuit de jeudi à vendredi sur Instagram. "Je suis innocent", a-t-il écrit dans un message effacé depuis. "La présomption d'innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un État de non-droit, un État où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ?".