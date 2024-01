Polémique Sylvain Tesson : la directrice artistique du Printemps des Poètes démissionne

Plus de 1200 acteurs du monde de la culture se sont opposés dans une tribune polémique à la désignation de Sylvain Tesson comme parrain du prochain Printemps des Poètes. Ce vendredi, Sophie Nauleau, la directrice artistique de la manifestation depuis 2018, annonce qu'elle démissionne de son poste.

"Le choix, que j'assume pleinement, de Sylvain Tesson pour féerique parrain de La Grâce, thème de l'édition 2024, du 9 au 25 mars, a déclenché une cabale effarante, consternante pour ne pas dire monstrueuse. Dans ce contexte, aucune parole n'étant audible, j'ai préféré réserver la mienne au silence", explique-t-elle.

Un choix soutenu par Rachida Dati

Dans leur pétition, les signataires dont les auteurs Baptiste Beaulieu et Chloé Delaume reprochaient à l'auteur de La Panthère des neiges d'être une "figure de proue de l'extrême droite littéraire" pour avoir notamment préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, écrivain monarchiste et catholique traditionaliste. D'après eux, le nommer parrain du Printemps des poètes contribuerait à "renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l'ensemble de la société".

De nombreuses personnalités politiques avaient apporté leur soutien à l'écrivain ces derniers jours. "Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l'amour des mots. Je suis heureuse que le Printemps des poètes célèbre partout en France cette vision de la poésie, ouverte, libre et populaire", avait écrit dimanche la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati sur le réseau X.