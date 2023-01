25 talibans tués en Afghanistan : Harry choque l'armée britannique... et se met en danger

C’est l’une des révélations chocs de son autobiographie, Le Suppléant, à paraître le 10 novembre. Dans l’un des nombreux extraits dévoilés par la presse anglo-saxonne ces dernières heures, on apprend que le Prince Harry a tué 25 talibans en 2012 lors de sa deuxième mission en Afghanistan dans la province du Helmand, au sud-ouest du pays, alors qu’il pilotait un hélicoptère Apache.

Le cadet de Charles III explique qu’à son retour à Camp Bastion, la base de l’armée britannique, il regardait les images filmées par la caméra embarquée à bord de l’appareil. Grâce à la technologie, "je pouvais toujours dire précisément combien de combattants ennemis, j'avais tué", assure-t-il. "Donc mon chiffre : 25. Ce n’est pas un chiffre qui me donnait satisfaction. Mais ce n’est pas non plus un chiffre qui me faisait honte."