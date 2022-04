Happy birthday your Majesty ! Elizabeth II fête ses 96 ans plus combative que jamais

Ses apparitions publiques se font rares. Le 29 mars, Elizabeth II assistait à la messe donnée à l’abbaye de Westminster en hommage à son "roc" le prince Philip, décédé un an plus tôt. Sa première sortie officielle loin du château de Windsor en six mois. La pandémie l’a contrainte à quitter Buckingham pour sa propriété du nord de Londres où elle continue à mener ses activités royales en personne ou en visioconférence. Mais toujours avec parcimonie. Car on en oublierait presque que la reine vieillit et que, l’âge avançant, il est bien normal qu’elle appuie un peu sur la pédale de frein.