Agnès Jaoui va recevoir un César d'honneur lors de la prochaine cérémonie

L'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui se verra décerner un trophée d'honneur lors de la 49ème cérémonie des César le 23 février prochain. À 59 ans, elle est l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie du cinéma français. L'occasion sans doute de rendre aussi hommage à Jean-Pierre Bacri, trois ans après sa disparition.

C'est l'artiste féminine la plus récompensée de l'Histoire des César avec déjà six statuettes à son palmarès. Actrice, réalisatrice, scénariste mais aussi chanteuse, Agnès Jaoui, 59 ans, va pouvoir en rajouter une sur sa cheminée puisque les organisateurs ont décidé de lui attribuer un César d'honneur lors de la 49ᵉ édition, qui se déroulera le 23 février prochain à l'Olympia.

Ancienne élève du Cours Florent, Agnès Jaoui est passée par la célèbre troupe des Amandiers de Patrice Chéreau qui lui a donné son premier rôle au cinéma dans Hôtel de France, en 1987. La même année, Jean-Michel Ribes la dirige au théâtre avec un certain Jean-Pierre Bacri dans L'Anniversaire de Harold Pinter, le début d'une collaboration fructueuse avec son futur compagnon à la ville.

Avec Bacri, un couple mythique

Après leur première collaboration sur Cuisines et Dépendances, la pièce et le film, le duo remporte son premier César de la meilleure adaptation en 1994 pour Smoking/No Smoking d'Alain Resnais, d'après Alan Ayckourn. Trois ans plus tard, ils remportent le même trophée pour Un air de famille, d'après leur propre pièce. Ils sont de nouveau primés en 1998 pour le scénario de On connaît la chanson d'Alain Resnais, un film pour lequel Agnès Jaoui remporte aussi celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

En 2000, Agnès Jaoui passe derrière la caméra avec Le Goût des autres, un coup d'essai réussi puisqu'elle décroche le César du meilleur film et du meilleur scénario. Malgré la fin de leur couple en 2012, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri continuent de travailler ensemble sur de nombreux projets jusqu'à la mort de ce dernier, en 2021. Le César d'honneur attribué à son ex-compagne sera sans doute l'occasion de lui rendre aussi hommage.

Les nominations en vue de la 49ᵉ cérémonie des César seront dévoilées le 24 janvier prochain, la Palme d'or Anatomie d'une chute de Justine Triet faisait office de grandissime favorite. C'est une autre femme incontournable du cinéma français, la comédienne et réalisatrice Valérie Lemercier, qui en sera la présidente.