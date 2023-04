Agression sexuelle : Pierre Ménès condamné à deux mois de prison avec sursis

C’est un verdict en demi-teinte. Le journaliste sportif Pierre Ménès, 59 ans, a été condamné ce mercredi à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Le tribunal l’a déclaré coupable pour "une partie" des faits concernant une vendeuse dans un magasin Nike en 2018. En revanche, il l'a relaxé concernant les faits dénoncés par une seconde vendeuse ainsi qu'une accusation d'attouchement formulée par une hôtesse du Parc des Princes en 2021 à la mi-temps du match PSG-Nantes.

La juridiction a jugé que "le contact initial" décrit par la vendeuse du magasin des Champs-Élysées était "corroboré par les vidéos, par contre, pour le reste, le tribunal a estimé qu'il y avait un doute conséquent et qu'il ne pouvait entrer en voie de culpabilité", a déclaré le président. Le magistrat a "fait remarquer" qu'il est "allé au minima de la peine", et n'a pas inscrit Pierre Ménès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il a été condamné à une "peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité d'un an".